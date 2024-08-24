Рязанцы рассказали о громком гуле ночью

Жителей Рязани в ночь на субботу, 24 августа, разбудил «громкий гул». Об этом сообщается в телеграм-канале «Подслушано в Рязани».

Жителей Рязани в ночь на субботу, 24 августа, разбудил «громкий гул». Об этом сообщается в телеграм-канале «Подслушано в Рязани».

«Что за шум в районе Октябрьского городка. Как будто окна сейчас вылетят. 0:45», — говорится в сообщении.

В комментариях рязанцы отметили, что в Московском районе «кружил реактивный самолет», а в Дягилеве заметили, как взлетали пять самолетов.

Шум разбудил и жителей Канищева, Горрощи и других районов.