Рязанцы рассказали о громком гуле ночью
Жителей Рязани в ночь на субботу, 24 августа, разбудил «громкий гул». Об этом сообщается в телеграм-канале «Подслушано в Рязани».
Жителей Рязани в ночь на субботу, 24 августа, разбудил «громкий гул». Об этом сообщается в телеграм-канале «Подслушано в Рязани».
«Что за шум в районе Октябрьского городка. Как будто окна сейчас вылетят. 0:45», — говорится в сообщении.
В комментариях рязанцы отметили, что в Московском районе «кружил реактивный самолет», а в Дягилеве заметили, как взлетали пять самолетов.
Шум разбудил и жителей Канищева, Горрощи и других районов.