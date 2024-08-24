Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 24
23°
Вск, 25
27°
Пнд, 26
29°
ЦБ USD 91.6 0.31 24/08
ЦБ EUR 101.61 -0.01 24/08
Нал. USD 89.90 / 89.70 24/08 16:30
Нал. EUR 99.35 / 99.80 24/08 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
9 308
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
5 669
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
9 074
В Борках провели соревнования по сапбордингу «Рязанское Лукоморье»
В соревнованиях на сапах участвовали 26 команд, в каждо...
12 августа 11:35
8 097
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали, во сколько обойдется собрать ребенка в школу в этом году
Собрать ребенка в школу в 2024 году в среднем обойдется в 28 тысяч рублей. Это следует из данных «Мегамаркета», пишут «Известия» в субботу, 24 августа.

Собрать ребенка в школу в 2024 году в среднем обойдется в 28 тысяч рублей. Это следует из данных «Мегамаркета», пишут «Известия» в субботу, 24 августа.

В базовый набор школьника входят одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности. По подсчетам экспертов, в августе минимальный набор из рюкзака, дневника, тетрадей, альбома, пенала, ручек, линеек, карандашей и фломастеров обойдется родителям в среднем в 5 тысяч рублей.

Средняя стоимость базовой одежды для девочки — 23 тысячи рублей. В набор входят два школьных сарафана, три блузки, две юбки, джемпер, спортивный костюм, две футболки, пять пар носков, три пары колготок, туфли, кроссовки и полуботинки. Комплект для мальчика, в который входят две пары брюк, три рубашки, джемпер, спортивный костюм, две футболки, пять пар носков, колготки, туфли, кроссовки и полуботинки, будет стоить примерно 22,5 тысяч рублей.

Самый высокий средний чек на школьные товары в Сахалинской, Магаданской области, Камчатском крае, Республике Саха, Республике Ингушетия.

Чтобы сэкономить, нужно следить за распродажами и акциями, подключаться к системам лояльности, посоветовали эксперты. Во многих онлайн-магазинах есть внутренние карты оплаты, которые позволяют покупать товары со скидкой.

Также россиянам советуют пользоваться промокодами при заказах в онлайн-магазинах. Также стоит выбирать нужные категории повышенного кешбэка в онлайн-банке.