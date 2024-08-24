Россиянам рассказали, во сколько обойдется собрать ребенка в школу в этом году

Собрать ребенка в школу в 2024 году в среднем обойдется в 28 тысяч рублей. Это следует из данных «Мегамаркета», пишут
В базовый набор школьника входят одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности. По подсчетам экспертов, в августе минимальный набор из рюкзака, дневника, тетрадей, альбома, пенала, ручек, линеек, карандашей и фломастеров обойдется родителям в среднем в 5 тысяч рублей.
Средняя стоимость базовой одежды для девочки — 23 тысячи рублей. В набор входят два школьных сарафана, три блузки, две юбки, джемпер, спортивный костюм, две футболки, пять пар носков, три пары колготок, туфли, кроссовки и полуботинки. Комплект для мальчика, в который входят две пары брюк, три рубашки, джемпер, спортивный костюм, две футболки, пять пар носков, колготки, туфли, кроссовки и полуботинки, будет стоить примерно 22,5 тысяч рублей.
Самый высокий средний чек на школьные товары в Сахалинской, Магаданской области, Камчатском крае, Республике Саха, Республике Ингушетия.
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