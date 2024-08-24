Россиянам рассказали, во сколько обойдется собрать ребенка в школу в этом году

Собрать ребенка в школу в 2024 году в среднем обойдется в 28 тысяч рублей. Это следует из данных «Мегамаркета», пишут «Известия» в субботу, 24 августа.