Россиянам рассказали о новой семейной налоговой выплате

На ежегодную выплату имеют право семьи с двумя и более детьми и доходом не более 1,5 прожиточных минимумов.

В России с 2026 года некоторые семьи получат новую налоговую выплату. Закон подписал президент Владимир Путин в середине июля. На ежегодную выплату имеют право семьи с двумя и более детьми и доходом не более 1,5 прожиточных минимумов, рассказала РИА Новости младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк.

Среднедушевой месячный доход будет рассчитываться путем деления одной двенадцатой суммы всех доходов, полученных за отчетный период (годом ранее) на количество членов семьи, пояснила Осаволюк.

По словам эксперта, семьи смогут вернуть часть выплаченных годом ранее налогов в размере 7% от суммы доходов. Ставка НДФЛ для них составит 6% вместо 13%. Для получения выплаты родители должны быть налоговыми резидентами России и не иметь задолженности по алиментам. Дети должны быть несовершеннолетними или не старше 23 лет, если учатся очно.

«Важно, что заявление нужно подать с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом исчисления и выплаты НДФЛ. Причем сначала нужно подать заявление на вычет по семейной выплате, а уже потом другие заявления на вычеты (социальные, инвестиционные, имущественные, профессиональные, стандартные)», — подчеркнула эксперт.