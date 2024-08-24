Россия вернула из украинского плена 115 захваченных в Курской области военных

Освобожденные из плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области. Об этом в субботу, 24 августа, сообщает Минобороны России. Взамен переданы столько же пленных ВСУ.

Освобожденные из плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

Всех освобожденных военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Отмечается, что при возвращении российских военнослужащих из плена «посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ».