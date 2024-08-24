Под Воронежем в трех селах ввели режим ЧС из-за атак беспилотников

Об этом в субботу, 24 августа, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В Воронежской области на территории трех поселений ввели режим ЧС для ликвидации последствий атаки ВСУ. Об этом в субботу, 24 августа, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Для ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных объектов в Острогожском районе на территории трех поселений введен режим ЧС», — сообщается в Telegram-канале Гусева.

Проведена эвакуация одного села и одного СНТ, территорию покинули около 200 человек. Развернули пункт временного размещения.

В результате украинской атаки пострадали две женщины, одну из них госпитализировали. Из-за повреждения линии электропередачи могут наблюдаться перебои с электроснабжением.

По словам Гусева, за ночь дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили в небе над регионом пять украинских беспилотников.