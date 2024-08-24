Аферисты придумали новый способ получить доступ к «Госуслугам»

Аферисты от имени портала рассылают электронные письма о том, что якобы успешно выполнен вход в учетную запись, сообщает РЕН ТВ.

Мошенники придумали новый способ получить доступ к аккаунтам «Госуслуг». Аферисты от имени портала рассылают электронные письма о том, что якобы успешно выполнен вход в учетную запись, сообщает РЕН ТВ.

Чтобы якобы обезопасить данные, необходимо позвонить по указанному номеру. После этого жертва сама связывается со злоумышленниками, которые во время беседы выманивают настоящие сведения.

Эксперты по кибербезопасности рекомендуют в случае получения таких писем сменить пароль и обратиться в центр обслуживания в МФЦ.