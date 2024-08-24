Аферисты придумали новый способ получить доступ к «Госуслугам»
Аферисты от имени портала рассылают электронные письма о том, что якобы успешно выполнен вход в учетную запись, сообщает РЕН ТВ.
Мошенники придумали новый способ получить доступ к аккаунтам «Госуслуг». Аферисты от имени портала рассылают электронные письма о том, что якобы успешно выполнен вход в учетную запись, сообщает
Чтобы якобы обезопасить данные, необходимо позвонить по указанному номеру. После этого жертва сама связывается со злоумышленниками, которые во время беседы выманивают настоящие сведения.
Эксперты по кибербезопасности рекомендуют в случае получения таких писем сменить пароль и обратиться в центр обслуживания в МФЦ.