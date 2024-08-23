Жителя Рыбновского района осудили за кражу со значительным ущербом

Ему назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Жителя Рыбновского района осудили за кражу со значительным ущербом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что в июне 2023 года 29-летний рыбновец украл из гаража своего знакомого инструменты на сумму более чем 27 тысяч рублей. Ранее мужчина был судим за подобные преступления.

Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.