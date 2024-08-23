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За 2024 год в Рязанской области пропал 91 человек
Найти удалось 72 из них.

За 2024 год в Рязанской области пропал 91 человек. Об этом рассказал начальник поисково-спасательного отряда «Мещера» Евгений Ильин в эфире телеканала ГТРК «Ока».

По его словам, за 2024 год ПСО получил 85 заявок о пропавших людях. Всего пропал 91 человек, некоторые заявки были групповыми. Из них было 11 несовершеннолетних.

«Всего нашли 72 человека, без учета сегодняшних пропавших. „Мещера“ нашла 22 человека, из них трое были погибшими», — рассказал Ильин.

Кроме того, начальник ПСО рассказал, как не потеряться в лесу. Грибникам Ильин посоветовал брать с собой в лес заряженный телефон с пауэрбанком — это поможет найти человека благодаря отслеживанию. Также руководитель отметил, что в лес желательно надевать яркую одежду, ведь «грибы не увидят вас, и не убегут», брать таблетки для собственных заболеваний, воду, небольшой перекус, спички и теплую одежду.

Фото: группа ПСО «Мещера» ВКонтакте.