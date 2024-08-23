ВСУ попытались атаковать АЭС в Курской области

По данным издания, в ночь на пятницу, 23 августа, ВСУ предприняли попытку атаковать дроном-камикадзе атомную электростанцию в Курчатове. Украинский беспилотник сбили вблизи Курчатовской АЭС.

ВСУ попытались атаковать АЭС в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным издания, в ночь на пятницу, 23 августа, ВСУ предприняли попытку атаковать дроном-камикадзе атомную электростанцию в Курчатове.

Украинский беспилотник сбили вблизи Курчатовской АЭС. Его нашли недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива АЭС.