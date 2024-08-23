В Сочи подросток сорвался с 15-метровой скалы и выжил

В Сочи подросток сорвался с 15-метровой скалы и выжил. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Инцидент произошел 22 августа в районе Форелевого хозяйства на реке Мзымта. 17-летний юноша соскользнул с высоты над водой, но смог зацепиться при падении за ветки.

«Пострадавшего удалось обнаружить спустя час поисков, на высоте 7-8 метров над рекой. При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустили пострадавшего со скалы и по руслу реки вывели его к служебному автомобилю», — рассказали в ведомстве.

Специалисты экстренных служб согрели подростка, угостили его шоколадом, после чего передали его сотрудникам скорой помощи.