В Санкт-Петербурге тренер по ушу растлевал своих учеников

В Санкт-Петербурге полиция задержала 41-летнего тренера по ушу, подозреваемого в растлении своих воспитанников. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщило издание News.ru.

Дети в возрасте 10-11 лет рассказали, что мужчина приставал к ним на протяжении двух недель. Он прикасался к девочкам в интимных местах. Заявление в полицию поступило 22 августа.

В отношении тренера возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера.

Задержанный отрицает вину и утверждает, что просто делал ученицам массаж.