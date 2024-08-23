В рязанском театре кукол поставили спектакль к 80-летию Великой Победы

В рязанском театре кукол поставили спектакль к 80-летию Великой Победы. В пятницу, 23 августа, прошел предпремьерный показ «Теплого хлеба» по мотивам сказки Константина Паустовского. Режиссер — Олега Жюгжда.

Во время Великой Отечественной раненного на фронте коня обидел мальчик с черствым сердцем. Из-за этого началась беспросветная метель, которая заморозила воду в реке, обрекая людей на голодную смерть… Ждать ли всеобщего спасения? Смогут ли они примириться?