В Рязани водитель грузовика «поймал» двух водителей, объезжающих пробку по «встречке»

На кадрах видно, как два автомобиля пытаются объехать затор по встречной полосе, но на их пути встает грузовик.

В Рязани водитель грузовика «поймал» двух водителей, которые объезжали пробку по «встречке». Видео появилось в Telegram-канале «Шлагбаум».

На кадрах видно, как два автомобиля пытаются объехать затор по встречной полосе, но на их пути встает грузовик.

«Водитель грузовика всеми силами пытался не дать им влезть в свой ряд, но им это все же удалось. Из-за двух автохамов встречка простояла около минуты», — отметили в посте.