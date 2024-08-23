В Рязани мужчина угнал автомобиль у соседа

В регионе был объявлен план «Перехват». Угонщика задержали в Шиловском районе.

В Рязани мужчина угнал автомобиль у соседа. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел на улице Березовой. По данным полиции, 43-летний рязанец встретился с 50-летним соседом и начал с ним выпивать. Сначала мужчины сидели во дворе, а затем перешли в квартиру старшего из них. Утром рязанец проснулся и понял, что его автомобиль Lada Niva угнали.

Он обратился в полицию, в регионе был объявлен план «Перехват». Угонщика задержали в Шиловском районе.

Автомобиль вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело.