В Рязани мигранта осудят за распространение наркотиков

Отмечается, что 29-летний мигрант раскладывал в Рязани «закладки» с 23 марта по 6 апреля текущего года. Тайники с наркотиками он оставлял на улицах Дзержинского и Пушкина, а также в городе Троицке Московской области.

В Рязани мигранта осудят за распространение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что 29-летний мигрант раскладывал в Рязани «закладки» с 23 марта по 6 апреля текущего года. Тайники с наркотиками он оставлял на улицах Дзержинского и Пушкина, а также в городе Троицке Московской области.

Во время задержания полицейские нашли у него метадон общей массой 12,78 грамма, расфасованный в 30 свертков.

В оставленных тайниках оперативники нашли метадон массой 0,34, 0,36, 0,30 и 0,33 грамма.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Московский районный суд города Рязани для рассмотрения по существу.