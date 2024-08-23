В России могут появиться две криптобиржи

По данным издания, криптобиржи могут появиться в Москве и Санкт-Петербурге. Отмечается, что для биржи в Петербурге будут использовать базу Санкт-Петербургской Валютной Биржи для поддержки внешнеэкономической деятельности.

В России могут появиться две криптобиржи. Об этом пишет « Коммерсант » со ссылкой на источники.

По данным издания, криптобиржи могут появиться в Москве и Санкт-Петербурге. Отмечается, что для биржи в Петербурге будут использовать базу Санкт-Петербургской Валютной Биржи для поддержки внешнеэкономической деятельности.

По словам экспертов, первое время биржей в тестовом режиме сможет пользоваться узкий круг лиц, далее крупнейшие экспортеры и импортеры.