В России хотят освободить от уголовной ответственности подписавших контракт
В документе предлагается также прекращать уголовные дела в отношении тех фигурантов дел, которые закончили служить или были награждены государственной наградой.
В России хотят освободить от уголовной ответственности подписавших контракт участников СВО. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
Инициативу в парламент внес Верховный суд РФ. В документе предлагается также прекращать уголовные дела в отношении тех фигурантов дел, которые закончили служить или были награждены государственной наградой.