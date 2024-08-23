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В Подмосковье американец зарезал девушку

В Подмосковье американец зарезал девушку. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил Telegram-канал «SHOT».

Трагедия произошла в Одинцово. По данным портала, молодая пара громко выясняла отношения на лестничной площадке днем 22 августа. В ходе перепалки мужчина нанес своей 30-летней возлюбленной восемь ножевых ранений — в область груди и рук.

Соседи услышали крики, вызвали охрану, но когда она приехала, девушка не дышала. Молодой человек с ножом скрылся, его ищут правоохранители.

Отмечается, что подозреваемый — 32-летний гражданин США. В России он работал программистом. Точные мотивы убийства выясняются.