В Москве неизвестные подожгли железнодорожный пост

В Москве неизвестные подожгли железнодорожный пост. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, пост секционирования электросети, расположенный на перегоне «Химки-Сходня» Октябрьской железной дороги, загорелся в ночь на 23 августа. Предварительно, неизвестные выкрутили вентиляционные решетки и через отверстия забросили внутрь коктейль Молотова.

Пост выгорел полностью. Он использовался для перераспределения электроэнергии между соседними участками в зависимости от текущей нагрузки.

Полиция проводит проверку.