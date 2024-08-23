В Касимове местная жительница вырастила тыкву весом в полтонны

Гигантский овощ вывела Анна Смирнова. Женщине, по ее словам, захотелось вырастить что-нибудь необычное.

В Касимове местная жительница вырастила тыкву весом в полтонны. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил ИД «Пресса».

Гигантский овощ вывела Анна Смирнова. Женщине, по ее словам, захотелось вырастить что-нибудь необычное.

«Купила семена. В марте посеяла дома на рассаду. В мае высадила в парничок. Очень боялась, что майские холода погубят мою тыкву, но обошлось. Несмотря на кажущуюся неприхотливость, эта культура очень требовательна, а гигантская требовательная в разы», — поделилась огородница.

Для полива тыкве требуется 30 ведер воды. Каждые десять дней проводились замеры по таблице, придуманной российскими энтузиастами, специально для плодов-гигантов.

«Жаль, что наша тыква треснула, а значит, больше не вырастет. В России рекорд — плод весом 850 килограммов», — рассказала касимовка.