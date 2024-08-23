В Госдуме предложили заранее предупреждать водителей об эвакуации машины

Отмечается, что информировать нарушителей хотят с помощью звонка или смс, так как все номера есть в базах.

В Госдуме предложили заранее предупреждать водителей об эвакуации машины. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что информировать нарушителей хотят с помощью звонка или смс, так как все номера есть в базах.

Это позволит водителю в течение 10-15 минут добраться до места. И лишь при игнорировании уведомления нужно везти авто на штрафстоянку.