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В Госдуме предложили обозначать страницы неплательщиков алиментов на сайтах знакомств
Автор проекта отмечают, что дополнительные меры по принуждению выплачивать алименты необходимы, так как объем задолженностей по ним до сих пор превышает объем взысканий в несколько раз.

В Госдуме предложили обозначать страницы неплательщиков алиментов на сайтах знакомств. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутатов.

Соответствующее обращение направили главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Автор проекта отмечают, что дополнительные меры по принуждению выплачивать алименты необходимы, так как объем задолженностей по ним до сих пор превышает объем взысканий в несколько раз.