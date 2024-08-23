Рязанские полицейские депортировали и выдворили из России 11 иностранцев

Въезд в страну им запрещен на срок от пяти до 10 лет.

Рязанские полицейские депортировали и выдворили из России 11 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что шесть мигрантов освободились из мест лишения свободы. Их нахождение на территории России было признано нежелательным. Они были депортированы.

Кроме того, пять других иностранцев уличили в нарушениях миграционного законодательства.

Въезд в страну им запрещен на срок от пяти до 10 лет.