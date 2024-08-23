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Рязанцам рассказали о программе Дня открытых дверей в центре 360
24 августа в 11:00 в Полянах состоится День открытых дверей Центра творческого развития 360.

24 августа в 11:00 в Полянах состоится День открытых дверей Центра творческого развития 360.

Студия «Росток» проведет для детей до пяти лет развивающие игры; занятия английским языком; творческие студии; игры на детской площадке. Отмечается, что для детей будет выделена комната для отдыха в «тихий час».

Участники старше шести лет смогут поиграть в подвижные игры и поучаствовать в различных мастер-классах. Среди которых: вокал и театр; танцы; керамика; изостудия; мультипликация; растениеводство; джиу-джитсу; робототехника; китайский язык; игра ГО; конный спорт (12+ лет).

В программе также есть мероприятия для родителей. Они смогут посетить экскурсию по Комплексу 360: познакомиться с территорией, увидеть бытовые условия Комплекса 360 и задать свои вопросы, послушать презентацию Нулевого класса от директора Школы 36 Марии Дановской. Она расскажет о преимуществах Нулевого класса, о программе и современных методах обучения и о том, как педагогам удается проводить занятия в игровой форме. Также родители смогут поучаствовать в семинаре Ирины Тупицо «Семья: границы и дети». Он оплачивается отдельно.

Отмечается, что в программе мероприятия предусмотрено время для обеда. На базе центра можно заказать обед за 300 рублей или взять еду с собой.

В завершении дня всех участников ждет финальный концерт от воспитанников Центра творческого развития 360 и розыгрыш сертификатов на занятия в центре. Главный приз — год бесплатных занятий в центре.

Запись на День открытых дверей проводится по телефону 520-360.

Возрастное ограничение: 0+.