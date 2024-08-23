Рязанцам рассказали о погоде на 24 августа
В субботу, 24 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза.
Рязанцам рассказали о погоде на 24 августа. Прогноз погоды появился на сайте регионального ГУ МЧС.
В субботу, 24 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза.
Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью опустится до +12, +17 градусов, днем поднимется до +22, +27 градусов.