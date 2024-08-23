Россиян предупредили о новой схеме мошенников в преддверии 1 сентября
Мошенники начали подделывать сайты с распродажами школьной формы. По схеме покупатели оплачивают покупки, их средства списываются, а заказ так и не приходит.
Россиян предупредили о новой схеме мошенников в преддверии 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГК «Солар».
Изданию сообщили, что мошенники начали подделывать сайты с распродажами школьной формы. По схеме покупатели оплачивают покупки, их средства списываются, а заказ так и не приходит.
Отмечается, что ссылки на фейковые площадки распространяют в соцсетях и мессенджерах.
«Не попасться в лапы аферистов поможет отсутствие спешки и объективная оценка рынка школьных товаров», — говорят эксперты.