Россиян предупредили о новой схеме мошенников в преддверии 1 сентября

Мошенники начали подделывать сайты с распродажами школьной формы. По схеме покупатели оплачивают покупки, их средства списываются, а заказ так и не приходит.

Россиян предупредили о новой схеме мошенников в преддверии 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГК «Солар».

Изданию сообщили, что мошенники начали подделывать сайты с распродажами школьной формы. По схеме покупатели оплачивают покупки, их средства списываются, а заказ так и не приходит.

Отмечается, что ссылки на фейковые площадки распространяют в соцсетях и мессенджерах.

«Не попасться в лапы аферистов поможет отсутствие спешки и объективная оценка рынка школьных товаров», — говорят эксперты.