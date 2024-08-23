Россиян предупредили о мошенниках, которые представляются помощниками судей

Злоумышленники звонят и сообщают, что заседание перенесли, а затем просят для распечатки уведомления об этом назвать код из СМС.

Россиян предупредили о мошенниках, которые представляются помощниками судей. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Злоумышленники звонят и сообщают, что заседание перенесли, а затем просят для распечатки уведомления об этом назвать код из СМС.

Аферисты получают доступ к аккаунту жертвы.