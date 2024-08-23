Рособрнадзор: ЕГЭ по шести предметам останутся без изменений в 2025 году

Изменения не затронут КИМ по биологии, географии, истории, базовой и профильной математике, обществознанию.

ЕГЭ по шести предметам останутся без изменений в 2025 году. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал на сайте проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена.

«В 2025 году изменения не затронут КИМ ЕГЭ по биологии, географии, истории, базовой и профильной математике, обществознанию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в ЕГЭ по русскому языку, так же, как и в ОГЭ, в задании с развернутым ответом не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра. Порог слов, при котором сочинение не проверяется, увеличен с 69 до 99 слов.