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Продукцию рязанской чайной фабрики потребовали изъять из оборота
В черном цейлонском крупнолистовом чае под маркой «Три дружных слона» и черном чае с чабрецом и цветами мальвы под брендом «Росчайпром», производимых в рязанской фабрике, нашли пестициды.

Продукцию рязанской чайной фабрики потребовали изъять из оборота. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, в черном цейлонском крупнолистовом чае под маркой «Три дружных слона» и черном чае с чабрецом и цветами мальвы под брендом «Росчайпром», производимых в рязанской фабрике, нашли пестициды.

Роспотребнадзор потребовал изъять их из оборота.