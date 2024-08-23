Продукцию рязанской чайной фабрики потребовали изъять из оборота

В черном цейлонском крупнолистовом чае под маркой «Три дружных слона» и черном чае с чабрецом и цветами мальвы под брендом «Росчайпром», производимых в рязанской фабрике, нашли пестициды.