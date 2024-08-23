Под Рязанью 14-летний подросток на мотоцикле сбил 10-летнего велосипедиста
Оба ребенка получили различные травмы.
В Рязанской области 14-летний подросток на мотоцикле сбил 10-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло вечером 22 августа, на улице Весенняя в Спасске-Рязанском. 14-летний подросток за рулем мотоцикла «Альфа Ягуар» сбил 10-летнего велосипедиста.
Оба ребенка получили различные травмы.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.