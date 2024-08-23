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На Урале рабочего завода убили и вывезли его тело в старом холодильнике

На Урале рабочего завода убили и вывезли его тело в старом холодильнике. Об этом сообщает издание Е1.

Убийство 59-летнего рабочего ВСМПО-Ависма произошло в Верхней Салде. Мужчина пропал 25 июля, а спустя несколько дней его нашли мертвым.

В организации убийства подозревают женщину. По подозрению в преступлении задержали трех человек. Отмечается, что мотивом мог стать долг, который убийцы не хотели возвращать.

«Преступление готовили заранее. Дождались, когда придет с работы, и задушили. Вывезли тело в старом холодильнике. И все это ради того, чтобы не возвращать 600 тысяч рублей, которые они у него украли», — рассказала родственница погибшего.