На Урале рабочего завода убили и вывезли его тело в старом холодильнике

На Урале рабочего завода убили и вывезли его тело в старом холодильнике. Об этом сообщает издание Е1 .

Убийство 59-летнего рабочего ВСМПО-Ависма произошло в Верхней Салде. Мужчина пропал 25 июля, а спустя несколько дней его нашли мертвым.

В организации убийства подозревают женщину. По подозрению в преступлении задержали трех человек. Отмечается, что мотивом мог стать долг, который убийцы не хотели возвращать.

«Преступление готовили заранее. Дождались, когда придет с работы, и задушили. Вывезли тело в старом холодильнике. И все это ради того, чтобы не возвращать 600 тысяч рублей, которые они у него украли», — рассказала родственница погибшего.