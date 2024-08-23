На четырех улицах Рязани отключили холодную воду

Ее не будет до 15:30.

На четырех улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

В пятницу, 23 августа, с 10:00 до 15:30 холодной воды не будет по адресам: