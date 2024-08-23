На четырех улицах Рязани отключили холодную воду
Ее не будет до 15:30.
На четырех улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».
В пятницу, 23 августа, с 10:00 до 15:30 холодной воды не будет по адресам:
- улица Качевская, дома №№ 30, 32, 34, 34 корпус 2, 36, строение 30-в (храм в честь Воздвижения Креста Господня);
- улица Поселковая, дома №№ 1-а, 3-а, 5, 5 корпус 1 (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 5 корпус 1;
- улица Ломоносова, дом № 9 корпус 1;
- улица Халтурина, дома №№ 7 (МБДОУ Детский сад № 77), 8, 9.