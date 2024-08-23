Минобрнауки предложило записывать на видео экзамены для мигрантов

Особенно ведомство подчеркнуло необходимость полной видеофиксации проверку по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства, включая письменную часть.

Министерство науки и образования России предложило записывать на видео экзамены для мигрантов. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщило издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там выступили с инициативой вести фиксацию всей процедуры экзамена, который проводится для иностранцев. Особенно ведомство подчеркнуло необходимость полной видеофиксации экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства, включая письменную часть.

Также предлагается установить «единую систему проведения экзамена на всей территории Российской Федерации вне зависимости от субъекта».