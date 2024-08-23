Минобороны рассказало о потерях ВСУ на курском направлении

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 400 человек и 17 единиц бронетехники.

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на курском направлении. Информация появилась в ежедневной сводке министерства.

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 400 человек и 17 единиц бронетехники.

Российские военные за сутки отразили атаки в направлении населенных пунктов Борки и Малая Локня, сорваны попытки ВСУ атаковать в направлении Комаровки, Коренево, Мартыновки и Русской Конопельки.