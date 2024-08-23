Медики заявили о возможном распространении в России оспы обезьян

Наличие заболевания зарегистрировали уже в 112 странах мира.

В России существует риск распространения оспы обезьян. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на заслуженного врача России Андрея Осипова.

Отмечается, что инфекцию могут завести из других стран.

По его словам, оспа поддается лечению, которое может занять две-три недели. В России уже разработана вакцина и лекарство от оспы обезьян, пока они не введены в гражданский оборот.

Наличие заболевания зарегистрировали уже в 112 странах мира.