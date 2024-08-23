МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области

Синоптики сообщают, что в ближайший час с сохранением до конца суток 23 августа на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, кратковременные ливневые дожди, местами сильные.

МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области. Оно появилось на сайте регионального ГУ МЧС.

Синоптики сообщают, что в ближайший час с сохранением до конца суток 23 августа на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, кратковременные ливневые дожди, местами сильные.

Местами возможен град, а также усиление ветра порывами 11-16 метров в секунду.