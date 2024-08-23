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Малков провел первое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика»
В нем приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, регионов, институтов развития и бизнес-сообществ.

Губернатор Рязанской области Павел Малков в Москве провел первое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

В нем приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, регионов, институтов развития и бизнес-сообществ.

Задача по включению Комиссий Госсовета в работу по формированию новых нацпроектов была озвучена секретарем Госсовета РФ, помощником президента России Алексеем Дюминым. Он отметил, что основным направлением работы должна стать подготовка новых национальных проектов.

«Важно сохранить преемственность с предыдущими нацпроектами и привнести в них лучшие практики. Создаем рабочие группы по ключевым направлениям: МСП, производительность труда, технологическое предпринимательство, развитие конкуренции и перспективные направления предпринимательства», — сказал Малков.

На заседании особое внимание обратили на тему малого и среднего предпринимательства.

«В условиях действующей ключевой ставки важно сохранить и усилить меры господдержки. Нужно развивать производственную и инновационную инфраструктуру в регионах и снижать административные барьеры», — сообщил глава Рязанского региона.

По озвученным вопросам подготовят соответствующие предложения.