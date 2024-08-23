Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 24-25 августа

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре кукол состоится премьера спектакля по рассказу Константина Паустовского «Теплый хлеб». В музыкальном театре пройдут два спектакля в рамках гастролей Новомосковского театра — «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Поллианна».

На биатлонном комплексе «Алмаз» состоится финал кубка Рязанской области по лыжным гонкам (лыжероллерам).

На рязанской ВДНХ пройдет главный день фестиваля креативных индустрий. Посетителей ждет деловая программа, посвященная развитию креативных индустрий в регионе, мастер-классы, показы мод, красочные перформансы и концертная программа, главной звездой которой станет Niletto.

В ЦПКиО пройдет III фестиваль рязанского кино «Образ», а в Лесопарке состоится выставка, направленная на поиск дома для собак и кошек, находящихся на попечении приютов и волонтеров, «Пойдем домой».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».