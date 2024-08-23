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«Капитал — строитель жилья» предложил рязанцам тест-драйв квартиры

«Капитал — строитель жилья» предлагает широкий выбор планировочных решений — от компактных студий до просторных квартир с мастер-спальнями и гардеробными. Фитнес-залы в подъезде, современные воркаут-зоны, эстетичные виды и сочетание городского комфорта с природной гармонией. Также предусмотрена уникальная возможность пройти тест-драйв квартиры, чтобы лично убедиться в качестве услуг. В «Капитале» действуют ипотечные программы, в том числе без первоначального взноса, рассрочки и транши, скидки и акции.

Одним из самых популярных объектов Капитала является ЖК «Центральный. Комплекс окружен живописными пейзажами, а его транспортная доступность на высоком уровне. Здесь развитая инфраструктура, многоуровневый паркинг и шаговая доступность к одному из крупнейших торговых центров города. В квартирах высокие потолки, индивидуальное отопление, мастер-спальни, панорамные окна.

Еще один перспективный комплекс от Капитала — «Бульвар оптимистов». Здесь развита вся необходимая инфраструктура, во дворах безопасные детские площадки, пространства для воркаута и просторные парковки.

Дом «Дружба» в «Бульваре оптимистов» был сдан 9 августа, и в нем осталось всего несколько квартир, которые можно приобрести на выгодных условиях. В них панорамное остекление, гардеробные и террасы.

Получить уникальное предложение можно в офисах продаж. Доступны разные варианты оплаты, при необходимости специалисты помогут подать заявку на ипотеку.