Фестиваль креативных индустрий при поддержке бренда «ГАММА» пройдет в Рязани

Фестиваль креативных индустрий, организованный при поддержке бренда товаров для творчества «ГАММА», пройдет в Рязани с 24 по 31 августа. Фестиваль откроет популярный певец Niletto.
В течение недели гости фестиваля смогут посетить выставки, кинопоказы, концерт Губернаторского Камерного оркестра Рязанской области под руководством Сергея Проскурина, а также бесплатные мастер-классы художников и дизайнеров, организованные для детей и взрослых брендом «ГАММА». Основная часть программы пройдет на территории Рязанской ВДНХ.
Также важным событием фестиваля станет бесплатное посещение выставки «Шедевры Русского музея» в РИАМЗ. Бренд «ГАММА» приглашает всех желающих
Подробную программу фестиваля с подробным описанием событий по дням можно найти на
0+