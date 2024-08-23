Фестиваль креативных индустрий при поддержке бренда «ГАММА» пройдет в Рязани

Фестиваль креативных индустрий, организованный при поддержке бренда товаров для творчества «ГАММА», пройдет в Рязани с 24 по 31 августа. Фестиваль откроет популярный певец Niletto.

Фестиваль креативных индустрий, организованный при поддержке бренда товаров для творчества «ГАММА», пройдет в Рязани с 24 по 31 августа. Фестиваль откроет популярный певец Niletto.

В течение недели гости фестиваля смогут посетить выставки, кинопоказы, концерт Губернаторского Камерного оркестра Рязанской области под руководством Сергея Проскурина, а также бесплатные мастер-классы художников и дизайнеров, организованные для детей и взрослых брендом «ГАММА». Основная часть программы пройдет на территории Рязанской ВДНХ.

Также важным событием фестиваля станет бесплатное посещение выставки «Шедевры Русского музея» в РИАМЗ. Бренд «ГАММА» приглашает всех желающих записаться на вечернюю экскурсию с 24 по 31 августа.

Подробную программу фестиваля с подробным описанием событий по дням можно найти на сайте мероприятия . Организаторы обещают, что Фестиваль креативных индустрий станет запоминающимся мероприятием для всех, кто ценит искусство, творчество и инновации.

0+