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Двоих рязанцев осудят за мошенничество с арендой автомобилей
Они обманули 10 человек. Причинен материальный ущерб на сумму более 3,5 млн рублей.

Двоих рязанцев осудят за мошенничество с арендой автомобилей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что обвиняемые похищали транспортные средства под предлогом заключения договоров аренды автомобилей с их собственниками.

После этого ТС продавали третьим лицам.

Рязанцы обманули 10 человек. Им причинен материальный ущерб на сумму более 3,5 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд.