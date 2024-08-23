Двоих рязанцев осудят за мошенничество с арендой автомобилей
Они обманули 10 человек. Причинен материальный ущерб на сумму более 3,5 млн рублей.
Двоих рязанцев осудят за мошенничество с арендой автомобилей. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Установлено, что обвиняемые похищали транспортные средства под предлогом заключения договоров аренды автомобилей с их собственниками.
После этого ТС продавали третьим лицам.
Рязанцы обманули 10 человек. Им причинен материальный ущерб на сумму более 3,5 млн рублей.
Уголовное дело направили в суд.