Артем Никитин: Рязанская область показала соответствие требованиям Муниципального инвестстандарта выше среднего по стране

По информации зампреда регионального правительства Артема Никитина, в Рязанской области к работе по внедрению Муниципального инвестстандарта (МИС) подключились все 28 муниципалитетов.

По информации зампреда регионального правительства Артема Никитина , в Рязанской области к работе по внедрению Муниципального инвестстандарта (МИС) подключились все 28 муниципалитетов. В итоге их совместной работы с Корпорацией развития его рекомендации исполнены регионом на 81%. В лидерах — Касимовский, Сараевский и Скопинский районы. Соответствующие данные были обнародованы на III Форуме муниципальных инвестиционных уполномоченных в Липецке, в котором рязанский регион представляют Корпорация развития и инвеступолномоченные из шести районов области и Рязани.

Отмечается, что для дальнейшего повышения квалификации инвеступолномоченных Корпорация развития готовится провести для них очередной обучающий курс, по итогам которого муниципалитетам предстоит разработать свои инвестпаспорта и инвестпрофили. Обучение станет первым мероприятием взаимодействия муниципальных инвеступолномоченных с региональной Корпорацией развития в новом формате. В скором времени профильный институт поддержки и администрации муниципальных образований заключат соглашение, которое регламентирует их сотрудничество в части повышения инвестиционной привлекательности.

К окончанию исполнения позиций по внедрению проекта МИС приблизилось подавляющее большинство муниципалитетов Рязанской области. В частности, на сайтах органов местного самоуправления созданы необходимые тематические разделы, назначены инвестиционные уполномоченные, созданы совещательные органы при главах администраций и для обоих должностей утверждены показатели эффективности, стратегии развития дополнены информацией о реализации инвестиционных проектов, разработаны регламенты сопровождения инвестпроектов и механизмы обратной связи между инвесторами и администрацией, предусмотрено ежегодное повышение квалификации инвеступолномоченных по программам АО «Корпорация развития Рязанской области» и федеральных ведомств и объединений.

Форум МИС в Липецке — третье в этом году мероприятие, на котором регионы России обмениваются опытом для применения лучших практик повышения привлекательности ведения бизнеса в муниципалитетах. Первые два состоялись в этом году в Тюмени и Казани. Рязанскую область на нем представили специалисты региональной Корпорации и развития и инвеступолномоченные муниципальных образований Рязанской области. Четвертый, завершающий, форум организаторы — Минэкономразвития России и Национальная ассоциация агентств развития — планируют в сентябре этого года.