ВС России сорвали пять попыток атак ВСУ в Курской области
Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 300 человек и 23 единицы техники, в том числе три танка.
ВС России сорвали пять попыток атак ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны.
По данным министерства, потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 300 человек и 23 единицы техники, в том числе три танка.
Российские военные отразили атаки противника в направлении населенных пунктов Комаровка и Малая Локня, сорваны попытки атак в направлении Коренево, Кремяного, Мартыновки, Ольговки, Русского Поречного.