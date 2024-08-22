ВС России сорвали пять попыток атак ВСУ в Курской области

Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 300 человек и 23 единицы техники, в том числе три танка.

ВС России сорвали пять попыток атак ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны.

По данным министерства, потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 300 человек и 23 единицы техники, в том числе три танка.

Российские военные отразили атаки противника в направлении населенных пунктов Комаровка и Малая Локня, сорваны попытки атак в направлении Коренево, Кремяного, Мартыновки, Ольговки, Русского Поречного.