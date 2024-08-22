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В Саратовской области 15-летний школьник умер после погрузки химикатов

В Саратовской области 15-летний школьник умер после погрузки химикатов. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Мальчик хотел накопить на мопед и устроился подработать к местному жителю. С юношами постарше он трудился на полях.

В день смерти подросток грузил опасные химикаты со склада в телегу и отвозил их в соседнее село.

После работы от ребенка сильно пахло химией. Дома мать заставила его умыться и снять вещи. Мальчик пожаловался на головную боль и тошноту. Ему резко стало плохо, начали отниматься ноги. Женщина немедленно вызвала местного фельдшера. Вместе они пытались помочь пострадавшему, но безуспешно, и тогда вызвали скорую из районной больницы. По дороге в учреждение школьник скончался.

Причиной смерти стал отек головного мозга, вызванный токсическим отравлением неизвестным химическим веществом.