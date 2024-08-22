В Рязанской области загорелось деревообрабатывающее предприятие

Пожар произошел 22 августа в деревне Ташенка Касимовского района.

В Рязанской области загорелось деревообрабатывающее предприятие. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел 22 августа в деревне Ташенка Касимовского района. В 13:19 было ликвидировано открытое горение. На данный момент проводится проливка и разборка места пожара. В тушении участвовало 11 человек, привлекалось 4 единицы техники.

Пострадавших нет, повреждено два строения на площади около 80 кв.м. и отходы деревопереработки на площади около 100 кв.м.

По факту пожара проводится проверка. Вероятной причиной возгорания считают аварийные явления в электрооборудовании.