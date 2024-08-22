В Рязанской области задержали мужчину за крупное хищение рыбы

Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области на мужчину завели уголовное дело за крупное хищение рыбы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию поступил сигнал от работника рыбхоза. На месте заметили автомобиль, который двигался по дороге к дальнему берегу пруда, и вскоре поехал обратно.

Сотрудники ГАИ увидели на дороге указанный автомобиль и остановили его. При осмотре обнаружили сети со свежей рыбой более 50 кг. За рулем находился 49-летний житель Ряжского района.

Возбуждено уголовное дело.