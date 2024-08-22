В Рязанской области осудят мужчину за взлом интернет-аккаунтов

Злоумышленник получал доступ к данным, продавал логины и пароли заинтересованным лицам.

В Рязанской области осудят мужчину за взлом интернет-аккаунтов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что оперативники киберполиции установили, что житель Касимова 2005 года рождения активно использовал вредоносное программное обеспечение для взлома электронных почтовых ящиков и игровых аккаунтов.

Злоумышленник получал доступ к данным, продавал логины и пароли заинтересованным лицам.

Хакерским атакам подверглись более тысячи IP-адресов, принадлежащих как гражданам России, так и иностранных государств.

Уголовное дело направили в суд.