В Рязанской области огонь с гаража перекинулся на жилой дом

Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. В тушении участвовали 9 человек и 3 единицы техники.

В Рязанской области огонь с гаража перекинулся на жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар случился 22 августа в рабочем поселке Александро-Невский. На момент прибытия двухэтажный дом горел открытым пламенем.

Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. В тушении участвовали 9 человек и 3 единицы техники.

Отмечается, что пожар начался в гараже на первом этаже дома. После этого пламя перекинулось на верхний этаж. Причина пожара устанавливается.

Позже стало известно, что на пожаре погиб ребенок-инвалид.