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На пожаре в Рязанской области погиб ребенок-инвалид
Напомним, пожар произошел днем 22 августа в доме на улице Первомайской в Александро-Невском. Возгорание началось с гаража и перекинулось на жилой дом. В результате погиб 12-летний ребенок-инвалид.

На пожаре в Рязанской области погиб ребенок-инвалид. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Напомним, пожар произошел днем 22 августа в доме на улице Первомайской в Александро-Невском. Возгорание началось с гаража и перекинулось на жилой дом. В результате погиб 12-летний ребенок-инвалид.

Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели ребенка.

Районная прокуратура также начала проверку. Выясняются причины, способствовавшие смерти несовершеннолетнего.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.