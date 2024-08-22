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В Рязани три улицы остались без холодной воды
Ее не будет до 17:00.

В Рязани три улицы остались без холодной воды. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

В четверг, 22 августа, до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • поселок Мирный;
  • улица Чехова, дома №№ 29/2, 31, 33, 35, 37, 39, 41 (частный сектор);
  • улица Советская (поселок Семчино), дома №№ 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 (частный сектор).